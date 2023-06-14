Апти Алаудинов заявил, что снимает буквально все подразделения с Марьинского направления. Сказал, что получил команду от Кадырова ехать на поиски Адама Делимханова. Почему же кадыровцы срочно решили бежать с передовой, рассказывает 24 Канал.

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Кадыровцы пытаются сбежать из передовой

Уже вскоре после обращений Кадырова к украинской разведке, командир "Ахмата" сообщил о "снятии" подразделений.

Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом,

– заявил Апти Алаудинов.

Также уточнил, что отправляется на поиски Делимханова по приказу Кадырова. Мол, тот сказал найти Адама, "чего бы это ни стоило". Впрочем, почему же снимает ахматовцев, Алаудинов не объяснил.

Заметим, боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщал, что соратника Кадырова "задвохсотили" в Приморске на Запорожье. Вместе с ним ликвидировали и других приближенных к главарю Тик-Ток-войск и еще около 200 личного состава.

Разведка работала для поиска скопления вражеской техники, а здесь такой кортеж на внедорожниках. Руководство подразделения "Ахмат". Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже скорая помощь не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через пол часа прилетели 12 бортов,

– отметил Сазонов.

Кстати говоря Становится все интереснее: позиции, на которых находился Делимханов, могли слить вагнеровцы

Убегают, потому что прилетает

Начнем с того, что о перебрасывании кадыровцев на Донецкое направление официально сообщили 31 мая. Кадыров даже заявил о якобы начале наступления. Правда, его бойцам пришлось убегать от украинских снарядов в Марьинке.

"Ахмат – могила", – заметил глава общественного совета при Одесской ОВА. Также Сергей Братчук обнародовал соответствующее видео.

Как прилетело по кадыровцам: смотрите видео

Обратите внимание! Оккупационные войска в частности на Марьинском направлении сосредотачивают свои основные усилия. Там продолжаются тяжелые бои. Однако в Генштабе ВСУ уже неоднократно сообщали, что украинские воины отбивают атаки врага.

Также важно понимать, что в большинстве своем на Марьинском направлении был не спецназ, а, так сказать, обычные бойцы. Между тем спецназовцы "Ахмата" в основном находятся в Донецке. Правда, и по ним мощно прилетает.

Так, утром 9 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "Ахмат". Оккупанты занимались грабежом гражданского населения, а еще снимали постановочные видео о ведении боевых действий.

6 июня в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Позиции, на которых находился Делимханов, могли сдать вагнеровцы

Интересно, что координаты кадыровцев сдавали вагнеровцы. Кстати, в этот раз, вероятно, без них тоже не обошлось.

Так, командир 72-й бригады российской армии Роман Веневитин, которого раньше взяли в плен боевики Пригожина, заявил, что позицию Делимханова сдали именно вагнеровцы.

"К сожалению, потери ощутимы. Для эвакуации вызвали 12 бортов", – отметил оккупант.