Наградил Рамзана Кадырова министр Чечни по национальной политике и прессе Ахмед Дудаев. Премию одиозному деятелю присудили благодаря "самым эксклюзивным репортажам из труднодоступных мест".

Тем временем На картах Apple в Украине Чечню обозначили как "Чеченская Республика Ичкерия"

"Эксклюзивный контент для развития Чечни"

Именно так охарактеризовала видео Кадырова Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный". Его видео назвали освещающими события в регионе.

Кадыров якобы неоднократно выступал как мобильный репортер чеченской телерадиокомпании. Сами видеорепортажи Кадырова телерадиокомпания почему-то не показывает, однако есть видео, как Кадырову вручают эту премию. На кадрах также видно и желтого попугайчика, который грызет бумажку с премией хозяина.

Как Кадырова наградили премией: видео с попугайчиком



Попугайчик Кадырова, которого он показал в эфире / Скриншот из видео

Напомним, что и сам Рамзан Кадыров, и его родня падки на государственные награды и часто их получают в тех отраслях, к которым, казалось бы, не имеют никакого отношения. Так, например, глава Чечни получил золотую медаль имени Блохина "За выдающиеся заслуги в развитии медицины". А еще у него есть награда "За освобождение Крыма", то есть его оккупацию.