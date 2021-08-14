Нагородив Рамзана Кадирова міністр Чечні з національної політики та преси Ахмед Дудаєв. Премію одіозному діячу присудили завдяки "найексклюзивнішим репортажам з важкодоступних місць".

Тим часом На картах Apple в Україні Чечню позначили як "Чеченська Республіка Ічкерія"

"Ексклюзивний контент для розвитку Чечні"

Саме так схарактеризувала відео Кадирова Чеченська державна телерадіокомпанія "Грозний". Його відео назвали такими, що висвітлюють події в регіоні.

Кадиров начебто неодноразово виступав як мобільний репортер чеченської телерадіокомпанії. Самих відео репортажів Кадиров телерадіокомпанія чомусь не показує, однак є відео, як Кадирову вручають цю премію. На кадрах також видно і жовтого папужку, який гризе папірчик із премією господаря.

Як Кадирова нагородили премією за відео папужки



Папужка Кадирова, якого він показав в ефірі / Скриншот з відео

Нагадаємо, що і сам Рамзан Кадиров, і його рідня ласі до державних нагород і часто їх отримують у тих галузях, до яких, здавалося б, не мають жодного стосунку. Так, наприклад очільник Чечні отримав золоту медаль імені Блохіна за "видатні заслуги в розвитку медицини". А ще у нього є нагорода "за звільнення Криму", тобто її окупацію.