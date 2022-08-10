Однако Кадыров не является ограниченным человеком и понимает, чем он занимается . Об этом для 24 канала рассказал российский политик и международный обозреватель Илья Пономарев.

Как только пути "упадет", режим кадырова сразу лопнет, - политолог назвал причины

"Есть определенные кавказские традиции и темперамент, которые подталкивают его выражать лояльность кремлю, но это не определяет ничего. Я считаю, когда начнется (дестабилизация в России – 24 канал), то Кадыров на 100% будет играть свою игру", – сказал Молчанов.

кремль боится кадырова

Пономарев сказал, что когда кремль упадет, то кадыров будет первым, кто будет объявлять свою независимость. Он отметил – кремлевская верхушка опасается руководителя Чеченской Республики.

Понимают, что ни одна спецслужба России не защитит. У чеченцев есть тормоза, чтобы действовать, и все это знают,

– сказал обозреватель.

Дискредитировать Чечню

Россия использует в войне против представителей коренных народов. В частности, чеченцев. По словам политолога Михаила Басараба, кремль таким образом хочет сделать невозможным любые освободительные движения на территории, которую сейчас контролирует. Владимир Путин решил сделать чеченцев одними из главных нападающих на Украину, запятнать их кровью и показать самые большие зверства.

"Чечня – это наиболее болезненное место для путина на карте России. Это регион, который первым начнет свою национально-освободительную борьбу", – считает политолог.

Обратите внимание – политолог Михаил Басараб о Чечне: смотрите видео