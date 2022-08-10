Проте Кадиров не є обмеженою людиною і розуміє, чим він займається. Про це для 24 каналу розповів російський політик та міжнародний оглядач Ілля Пономарьов.

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"Є певні кавказькі традиції та темперамент, які підштовхують його висловлювати лояльність кремлю, але це не визначає нічого. Я вважаю, коли почнеться (дестабілізація в росії – 24 канал), то пан Кадиров на 100% гратиме свою гру", – сказав Молчанов.

кремль боїться кадирова

Пономарьов сказав, що коли кремль впаде, то кадиров буде першим, хто оголошуватиме незалежність. Він зазначив – кремлівська верхівка побоюється очільника Чеченської Республіки.

Розуміють, що жодна спецслужба росії не захистить. У чеченців є гальма, щоб діяти, і всі це знають,

– сказав оглядач.

Дискредитувати Чечню

росія використовує у війні проти України представників корінних народів. Зокрема, чеченців. За словами політолога Михайла Басараба, кремль таким чином хоче унеможливити будь-які визвольні рухи на території, яку зараз контролює. володимир путін вирішив зробити чеченців одними з головних нападників на Україну, заплямувати їх кров'ю та показати найбільші звірства.

"Чечня – це найбільш болюче місце для путіна на карті росії. Це регіон, який першим розпочне свою національно-визвольну боротьбу", – вважає політолог.

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