Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов, вспомнив, что путинские генералы вовремя убили отца Кадырова. Но ответственность возложили на чеченских террористов.

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Может ли Кадыров предать Путина

Только у федеральных служб был доступ к отцу Кадырова. В момент, когда он находился на стадионе, произошел взрыв. Ахмат Кадыров погиб и к этому мог быть причастен Путин. Повторить такой план с Рамзаном не получится, потому что он знает, что федералы не являются его друзьями.

По некоторым данным, последнее время было задержано около 30 человек Кадырова. Их ловят по всей Москве и очень быстро объявляют приговоры. Это очень странно для российской судебной системы,

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Понятно, что все эти действия согласованы с Путиным, который пытается таким образом поставить на место Кадырова и забрать у него власть. Есть несколько вариантов, чем все это может закончиться.

"Например, Кадыров остынет, отступит и забудет о кровной мести. Впрочем это невозможно, ведь тогда глава Чечни потеряет авторитет среди своего клана. Далее есть вариант устранить депутата Сулеймана Керимова против которого и выступает Кадыров. Можем пофантазировать дальше и представить, что Кадыров захочет отсоединить Чечню от России", – заметил Ростислав Мурзагулов.

В этой ситуации Путин снова ничего не сможет сделать, он не выдержит открытия еще одного нового фронта, даже в собственной Курской области. В этом мы уже убедились. Поэтому нет сомнений, что Кадыров способен организовать нечто похожее.

У него есть тысячи людей в подчинении. Он может собрать их в Москве и даже попытаться захватить власть в Кремле. К тому же немало российских чиновников являются сообщниками Кадырова,

– добавил Мурзагулов.

Почему Кадыров ездит в арабские страны

Поездки Кадырова совсем не случайны. Известно, что там живет много представителей ЦРУ. С ним могли договариваться о том, чтобы предать Путина.

Более того, для Рамзана это даже не будет предательством, а исполнением воли всех его предков, делом чести,

– подчеркнул Мурзагулов.

Поэтому в арабских странах Кадыров мог получить одобрение на отмежевание от Путина. Это хороший момент, чтобы воспользоваться ситуацией.