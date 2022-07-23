кадыров собрал отряд для отправки в Украину, но оставил в чечне: чего он боится – анализ ISW

Приспешник путина из чеченской республики заявил, что собрал элитный отряд боевиков, которых может отправить в Украину. Однако впоследствии оказалось, что рамзан кадыров оставил их всех в чечне.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) 22 июля. Однако сам кадыров тоже это "логично" объяснил. Следует заметить, что те кадыровцы, которые уже отправлены в Украину, периодически имеют столкновения с россиянами.

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Как кадыров передумал отправлять батальон

Сначала в пропагандистских СМИ появились материалы о том, что новая кадировская партия уже готова к отправке на войну в Украину. Однако впоследствии представитель российского минобороны приехал на территорию чечни и все изменилось.

Речь идет о батальоне "запад-ахмат". Теперь он будет просто базироваться на территории россии, чтобы там "выполнять долг перед родиной". Причины такого решения не назвали.

Прежде всего в этих подразделениях военнослужащие будут учиться военному делу, тренироваться, развивать выносливость, подтягивать физику и повышать свою готовность,

– заявил кадыров.

Политолог объяснил поведение кадырова

российский политолог и бывший спичрайтер путина Аббас Галлямов 22 июля объяснил, почему кадыров не совсем тот, за кого себя выдает. Эксперт считает, что сейчас лидер чечной целенаправленно не задействует большинство своей военной силы в войне.

Мол, он держит военных и готовится к моменту развала путинского режима. Тогда большое количество подразделений позволит требовать большей независимости от кремля, чем сейчас у подконтрольной республики.

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