кадыров собрал отряд для отправки в Украину, но оставил в чечне: чего он боится – анализ ISW
Источник:ISW
Приспешник путина из чеченской республики заявил, что собрал элитный отряд боевиков, которых может отправить в Украину. Однако впоследствии оказалось, что рамзан кадыров оставил их всех в чечне.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) 22 июля. Однако сам кадыров тоже это "логично" объяснил. Следует заметить, что те кадыровцы, которые уже отправлены в Украину, периодически имеют столкновения с россиянами.
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Как кадыров передумал отправлять батальон
Сначала в пропагандистских СМИ появились материалы о том, что новая кадировская партия уже готова к отправке на войну в Украину. Однако впоследствии представитель российского минобороны приехал на территорию чечни и все изменилось.
Речь идет о батальоне "запад-ахмат". Теперь он будет просто базироваться на территории россии, чтобы там "выполнять долг перед родиной". Причины такого решения не назвали.
Прежде всего в этих подразделениях военнослужащие будут учиться военному делу, тренироваться, развивать выносливость, подтягивать физику и повышать свою готовность,
– заявил кадыров.
Политолог объяснил поведение кадырова
российский политолог и бывший спичрайтер путина Аббас Галлямов 22 июля объяснил, почему кадыров не совсем тот, за кого себя выдает. Эксперт считает, что сейчас лидер чечной целенаправленно не задействует большинство своей военной силы в войне.
Мол, он держит военных и готовится к моменту развала путинского режима. Тогда большое количество подразделений позволит требовать большей независимости от кремля, чем сейчас у подконтрольной республики.
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