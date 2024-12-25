Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова.

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Украина обратилась в МККК после видео Кадырова

Во время мониторинга соцсетей обнаружили запись, опубликованную в телеграмм-канале Рамзана Кадырова. На видео путинская марионетка общается с украинскими военнопленными. Вероятно, пленные удерживаются на территории Чечни.

Добросердов отметил, что Украина имеет подтверждение о пребывании в плену только части лиц, которые фигурируют на видео Кадырова. Однако Украина не имеет официального подтверждения о пребывании во вражеском плену еще 18 человек, которые есть на видео. Поэтому уполномоченный обратился в Международный Комитет Красного Креста, однако пока официального подтверждения нет.

Международный Комитет Красного Креста, как нейтральный посредник в вооруженных конфликтах, имеет международный мандат для решения гуманитарных вопросов, и мы продолжаем тесное сотрудничество с ними в этом направлении. По результатам обработки указанного видео Уполномоченным направлено письмо в МККК с целью проверки достоверности сведений о пребывании 18 человек на подконтрольной России территории,

– подчеркнул Добросердов.

Он также отметил, что работа по координации розыска пропавших лиц и установления их судьбы является приоритетом Украины, поэтому для достижения этой цели используют все возможные инструменты.

Всего в текущем году проведенным мониторингом и анализом социальных сетей, мессенджеров и интернет-ресурсов установлено 1062 человека, которые считались пропавшими без вести, и которые взяты в плен страной агрессором.