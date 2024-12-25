Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова.

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Україна звернулася до МКЧХ після відео Кадирова

Під час моніторингу соцмереж виявили запис, опублікований у телеграм-каналі Рамзана Кадирова. На відео путінська маріонетка спілкується з українськими військовополоненими. Ймовірно, полонені утримуються на території Чечні.

Добросердов наголосив, що Україна має підтвердження про перебування в полоні лише частини осіб, які фігурують на відео Кадирова. Однак Україна не має офіційного підтвердження щодо перебування у ворожому полоні ще 18 осіб, які є на відео. Тому уповноважений звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, однак наразі офіційного підтвердження немає.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, як нейтральний посередник у збройних конфліктах, має міжнародний мандат для вирішення гуманітарних питань, і ми продовжуємо тісну співпрацю з ними у цьому напрямку. За результатами опрацювання указаного відео Уповноваженим направлено лист до МКЧХ з метою перевірки достовірності відомостей щодо перебування 18 осіб на підконтрольній Росії території,

– наголосив Добросердов.

Він також наголосив, що робота з координації розшуку зниклих осіб та встановлення їхньої долі є пріоритетом України, тому для досягнення цієї мети використовують усі можливі інструменти.

Загалом у поточному році проведеним моніторингом та аналізом соціальних мереж, месенджерів та інтернет-ресурсів встановлено 1062 особи, які вважалися зниклими безвісти, та яких взято в полон країною агресором.