Путинский прихвостень похвастался якобы на каждом стратегическом объекте на территории России или республики сейчас удерживают украинских военнопленных. В интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал, действительно ли Россия может прибегать к такой практике.

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Где Россия удерживает пленных

Россия потомок репрессивных и геноцидных технологий, которые использовали во время Второй мировой войны. По словам Подоляка, сейчас невозможно установить, где россияне удерживают украинских пленных. Ведь ни мониторинговая миссия ООН, которая должна выяснить это, ни тем более Международный комитет Красного Креста не хотят работать над этим.

Им безразлично и мало беспокоит, что кто-то нарушает Женевские конвенции по отношению к пленным. Надо уже закончить тему, что ООН или Красный Крест могут влиять на какие-то процессы,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Кто мог атаковать университет в Чечне

Кроме того, советник председателя ОПУ отметил, что не уверен в том, что университет спецназа в Чечне атаковала Украина. Ведь на Кавказе начинаются определенные процессы.

Дагестан и Ингушетия имеют конфликт с Кадыровым после того, как он поддержал одну из сторон после перестрелки в центре Москвы. Поэтому я не уверен, что Чечню сегодня атакует Украина, а не соседи, которые хотят перераспределения,

– сказал Подоляк.

К тому же ингуши и дагестанцы понимают, что все слова Владимира Путина о российской армии или все, что продавал Кадыров о своих спецназовцах не соответствуют действительности.

Я думаю, если бы Украина сегодня масштабировала удары по территории России, то там был бы совсем другой социальный настрой и тогда бы эти события были активизированы и мы видели бы с вами совсем другого уровня внутреннюю войну, в частности на территории Кавказа,

– добавил Подоляк.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко сказал, что атака дрона на университет спецназа России в Чечне является "приветствием для кадыровцев, чтобы они не забывали, что война может быть у них дома непосредственно".