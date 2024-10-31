Путінський посіпака похизувався буцімто на кожному стратегічному об'єкті на території Росії або республіки наразі утримують українських військовополонених. В інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав, чи дійсно Росія може вдаватися до такої практики.

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Де Росія утримує полонених

Росія нащадок репресивних й геноцидних технологій, які використовували під час Другої світової війни. За словами Подоляка, зараз неможливо встановити, де росіяни утримують українських полонених. Адже ні моніторингова місія ООН, яка мала б з'ясувати це, ні поготів Міжнародний комітет Червоного Хреста не хочуть працювати над цим.

Їм байдуже й мало турбує, що хтось порушує Женевські конвенції щодо ставлення до полонених. Треба вже закінчити тему, що ООН чи Червоний Хрест можуть впливати на якісь процеси,

– наголосив радник голови ОПУ.

Хто міг атакувати університет у Чечні

Крім того, радник голови ОПУ зауважив, що не впевнений у тому, що університет спецназу у Чечні атакувала Україна. Адже на Кавказі починаються певні процеси.

Дагестан й Інгушетія мають конфлікт з Кадировим після того, як він підтримав одну зі сторін після перестрілки у центрі Москви. Тому я не впевнений, що Чечню сьогодні атакує Україна, а не сусіди, які хочуть перерозподілу,

– мовив Подоляк.

До того ж інгуші й дагестанці розуміють, що всі слова Владіміра Путіна про російську армію чи все, що продавав Кадиров про своїх спецназівців не відповідають дійсності.

Я думаю, якби Україна сьогодні масштабувала удари по території Росії, то там був би зовсім інший соціальний настрій й тоді б ці події були активізовані й ми бачили б з вами зовсім іншого рівня внутрішню війну, зокрема на території Кавказу,

– додав Подоляк.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко сказав, що атака дрона на університет спецназу Росії у Чечні є "привітанням для кадирівців, щоб вони не забували, що війна може бути у них вдома безпосередньо".