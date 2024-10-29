Про те, що університет атакували дрони, повідомив сам глава Чечні та маріонетка Кремля Рамзан Кадиров. Що відомо про університет, який атакували дрони, – повідомляє 24 Канал.

До теми Чечню вперше атакували дрони: під удар потрапив Російський університет спецназу

Що відомо про університет в Чечні, який атакували дрони

Російський університет спецназу, який атакували дрони, має ім'я російського президента Владіміра Путіна. Як пишуть у відкритих джерелах, це перший і поки єдиний приватний навчальний заклад в Росії, де забезпечують професійну підготовку спеціальних підрозділів.

Університет заснували 1 серпня 2013 року на пропозицію Кадирова. Тоді посіпака Путіна пояснював, що цей навчальний заклад стане "міжнародним навчальним центром сил спеціального призначення".

Цікаво, що спочатку університет не носив імені російського диктатора. Його перейменували лише цього року 20 лютого 2024 року. Тоді Кадиров про це заявив особисто і почав вихваляти Путіна, на честь якого назвали університет. За словами кремлівської маріонетки, "для них не було більш гідної людини, на честь якої можна було б назвати цей заклад".

Дивіться на мапі, де розташований університет

Як повідомили джерела 24 Каналу, удар дронами по російському університету спецназу імені Путіна у Чечні могли завдати з Дагестану або Інгушетії.