Про це повідомляють джерела 24 Каналу у спецслужбах.

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Звідки могли завдати удару по Чечні

Удар дронами по Російському університету спецназу імені Путіна у Чечні могли завдати з Дагестану або Інгушетії,

– повідомили джерела.

Нагадаємо, що про удар дрона по університету повідомив вранці глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі в результаті безпілотної атаки з повітря загорівся дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу", – розповів він.

Кадиров додав, що внаслідок атаки жертв та постраждалих нібито немає. Він зауважив, що діяльність університету буцімто не призупинили.

Російський університет спецназу в Чечні після удару дрона / Фото з відкритих джерел