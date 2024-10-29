Для цього країна-агресорка хоче інтегрувати у свої БпЛА систему з автоматизованим ухиленням від дрона. Про це повідомляє видання Defence Express.

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Як Росія хоче модернізувати свої БпЛА

Рішення полягає в оснащенні розвідувального безпілотника камерою заднього огляду з широким кутом. Зображення з цієї камери аналізується за допомогою технології машинного зору, і у разі виявлення загрози алгоритм віддає команду на виконання маневру ухилення.

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Таким чином, коли зенітний FPV-дрон наближається до розвідувального БпЛА, той різко пірнає у бік, що призводить до зриву атаки та може позбавити оператора зенітного дрона можливості зберегти візуальний контакт із ціллю. Це створює затримку для подальшої атаки, на яку може просто не залишитись часу, адже час перебування зенітного дрона є доволі обмеженим.

Водночас у виданні зауважили, що це лише експеримент, який показують російські розробники та на які звернув увагу фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов.