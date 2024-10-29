Для этого страна-агрессор хочет интегрировать в свои БПЛА систему с автоматизированным уклонением от дрона. Об этом сообщает издание Defence Express.

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Как Россия хочет модернизировать свои БПЛА

Решение заключается в оснащении разведывательного беспилотника камерой заднего обзора с широким углом. Изображение с этой камеры анализируется с помощью технологии машинного зрения, и в случае обнаружения угрозы алгоритм отдает команду на выполнение маневра уклонения.

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Таким образом, когда зенитный FPV-дрон приближается к разведывательному БПЛА, тот резко ныряет в сторону, что приводит к срыву атаки и может лишить оператора зенитного дрона возможности сохранить визуальный контакт с целью. Это создает задержку для дальнейшей атаки, на которую может просто не остаться времени, ведь время пребывания зенитного дрона довольно ограничено.

В то же время в издании отметили, что это лишь эксперимент, который показывают российские разработчики и на которые обратил внимание специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов.