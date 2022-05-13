Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в России уже заканчиваются "свежемобилизованные", почти все умерли.

Обратите внимание Россияне хотят прорвать линию обороны в Луганской области, – Гайдай

Оккупанты набрали бомжей и безработных

"Даже есть такая история, что в первой волне кто-то там давал взятки, скрывался. Но сейчас приехали даже ФСБшники, которые ищут спрятавшихся, ловят их и все равно отправляют на фронт", – сообщил глава Луганской ОВА.

Потом воюют кадыровцы, вагнеровцы, русская армия – а там уже "сброд". Со всей страны набрали всех бомжей, безработных. У кого нет работы и чем заняться – все уехали воевать,

– сказал Сергей Гайдай.

Кроме того, он акцентировал внимание на невероятно большом количестве оккупантов в Луганской области. За сутки через область прошло около 2 500 единиц военной техники россиян.

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"Очень много. Несмотря на то, что многие люди у них отказываются идти в наступление – все равно они привозят каких-то из Чувашии… Это реально какие-то местные добровольцы, наверное, у них есть нечего и потому соглашаются ехать просто на смерть", – отметил Гайдай.

Ситуация в Луганской области: последние новости

В Луганской области продолжаются сверхтяжелые бои, враг перебрасывает на территорию области все больше сил. Глава Луганской ОВА заявил, что оккупанты бросили все усилия, чтобы прорвать хоть где-то линию обороны.

Без воды и электричества, по словам Сергея Гайдая, вся Луганщина. В Новопскове российские оккупационные войска вмешались в работу магистрального газопровода, транспортирующего газ в Луганскую и Донецкую области.

Несмотря на планы россиян, которые уже неоднократно проваливались, украинские защитники продолжают наносить им сокрушительные потери. Так, 12 мая стрелок-зенитчик 81 отдельной аэромобильной бригады из ПЗРК "Stinger" сбил вертолет оккупантов Ми-24.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили важный плацдарм россиян возле Белогоровки. Показали фото разгромленной техники рашистов.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотрите видео