Кадыровцы воюют, как обезьяны – это любой военный подтвердит, – Гайдай

Российская пропаганда создала сказку о "сильных и непобедимых" кадыровцах. Храбрые украинские воины успешно развенчали этот миф – бойцы Кадырова в боях не такие храбрые, как в своих тиктоках.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, так называемые кадыровцы пытаются не участвовать в реальных боях. Причина – в настоящем бою их ждала немедленная ликвидация.

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Воюют, как обезьяны

Гайдай рассказал, что кадыровцы приезжают снимать видео для Tik-Tok. Те кадры только постановка, ведь реального боя они боятся.

Как обезьяны. Выйти из-за угла и стоять целиться? Я думаю, что любой военный скажет, что, если бы обезьяны так вышли реально против дома, в котором сидит враг, их бы всех положили, как семена,

– сказал он.

Также глава Луганской ОВА отметил, что ни кадыровцы, ни вообще россияне не умеют воевать. Ни разу они не встречались с серьезным сопротивлением ни в Грузии, ни в Сирии. Он заявил, что Украина станет для них "второй Финляндией", а войско оккупантов будет уничтожено до основания.

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