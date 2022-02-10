Кадырову настучали по ушам в Кремле

Свердловская депутатка Госдумы Жанна Рябцева призвала казнить педофилов. Я, говорит, за смертную казнь, эти ублюдки не должны находиться рядом с нами, стерилизация не помогает.

Режим требует расправ

Как и предполагалось, у зверья чешутся лапы, тянутся к "Маузерам". Их так и подмывает снова массово ставить к стенке и расстреливать.

Стоит прочесть Колбасы из Украины в голодную Россию уже никто не отправит

И что-то подсказывает, что первым казнят историка Юрия Дмитриева, откопавшего массовые захоронения казненных чекистами граждан. За что ему и подкинули тухлую селедку от Лубянки.

На цепь взяли даже кадыровцев

Не Делимханова же наказывать, который призывает отрезать неугодным головы. Как объясняют в той же Госдуме, это такая "метафора", это "понарошку". Аккурат к постпутинскому периоду эти "лингвисты" одичают окончательно и примутся играть головами в футбол.



Рамзана Кадырова пропесочили из-за самоуверенности его соратников / Фото "Грозный информ"

Обратите внимание Путин прошел путь от президента-западника до слабоумного дедушки

А пока что борца с шайтанами, Кадырова, вызвали в Кремль, где настучали по ушам, дабы приструнил своих волкодавов, чьи блохи скачут по звероферме, шокируя и без того запуганных овечек.

С оттопыренными ушами это дитя гор и рассказало в своем инстаграме, что после обсуждения острых вопросов оно опять на 100% верно Путину, так что никого кромсать не будет.

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