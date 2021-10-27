Оккупанты испугались Bayraktar-TB2 на Донбассе и устроили истерику

Применение ВСУ ударного БПЛА Bayraktar-TB2 невиданным заревом подпалило всю гибридную рать. Российские пропагандисты и их пособники в Украине и за пределами Украины, все как один рефлексируют по этому поводу, демонстрируя желчепускание вперемешку со страхом.

У русских полыхает от того, что теперь, среднестатистическому военкору СМИ РФ, такому как Дмитрий Стешин, Семён Пегов, Александр Коц, Юрий Котенок и прочим, будет очень неуютно во время командировок на оккупированную часть Донбасса. Но, интересно другое.

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В последние часы гибридные деятели оживились и бурно стали обсуждать вопрос о том, является ли применение Bayraktar-TB2 нарушением Минских соглашений. По всей видимости, именно на это и будут делать упор россияне в ближайшее время.

Дело в том, что так называемом меморандуме имеется пункт №7, в котором говорится следующее: "Запрет с момента принятия данного Меморандума полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км".

Именно на этом меморандуме сейчас представители непризнанных республик делают акцент и создают информационную волну. Вот только делают коряво и топорно, совершенно не разбираясь в вопросе.

Дело в том, что в меморандуме черным по белому написано: "Запрет полётов боевой авиации и ИНОСТРАННЫХ беспилотных летательных аппаратов"… А ударный БПЛА Bayraktar-TB2 ВСУ не является иностранным, как и любой БПЛА украинских силовых структур, а так же авиация.

Кроме того, БПЛА Bayraktar-TB2 может применять боеприпасы, которые способны поражать цели на линии фронта, не пересекая линию разграничения, причём практически все из них попадают под нормы, прописанные Минскими соглашениями, которые, кстати, именно оккупационные силы регулярно и нарушают.

А потому, очередной "незачёт", но степень паники в рядах оккупантов – "зачтена". Ведь и вправду, кто знает, что завтра или через неделю может залететь в окно кабинета Пушилина.