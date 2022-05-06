По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, на окраинах Кременной продолжаются ожесточенные бои. Россияне также пытаются перейти через реку Северский Донец.

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В Кременной серьезные проблемы

Сейчас во временно оккупированном городе осталось около 3,5 тысячи местных жителей. Там очень сложная гуманитарная ситуация: нет света, мобильной связи; есть проблемы с продуктами.

Кроме того, российские оккупанты врываются в дома гражданских, проверяют телефоны и похищают людей.

Россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов. Таким образом, враг проводит контрразведывательные действия. Мародерству подвергся чуть ли не каждый дом. В городе сложная гуманитарная ситуация, отсутствуют продукты. Света нет, мобильной связи тоже,

– написал Сергей Гайдай.

Добавим, в Луганской области продолжаются тяжелые бои против российских оккупантов. Они сосредоточились на Попасной, где очень напряженная ситуация: идут постоянные обстрелы как из авиации, так и из артиллерии. Несмотря на все трудности, украинские защитники до сих пор защищают город.

Как рассказывал мэр Попасной Николай Ханатов, захватчики пытаются взять город в кольцо. Однако он сомневается, что им это удастся. Недавно в населенный пункт прибыли новые молодые украинские военные, которые серьезно мотивированы и подготовлены.

Ранее Сергей Гайдай отмечал, что россиянам удается продвигаться на Донбассе только в те населенные пункты, которые они полностью уничтожили. Впрочем, их продвижение является чрезвычайно медленным.

Им удается продвигаться где-то на тех регионах, которые они полностью уничтожили дотла,

– утверждает Гайдай.

Также оккупанты продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. Они требуют, чтобы украинские бизнесмены перерегистрировали бизнес в так называемом "министерстве торговли" ОРЛО. Тем, кто не хочет это делать, угрожают отобрать имущество и производственные мощности.

Многих людей это возмущает. Так, в Белолуцкой общине Луганщины проукраинские бизнесмены собираются свернуть деятельность, чтобы не работать под наблюдением оккупантов.

Почему оккупанты сосредоточились на Попасной: смотрите видео