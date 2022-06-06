Об актуальной ситуации на фронте рассказали в украинском Генштабе. Наши военные говорят, враг бреет из артиллерии всех калибров, что у него есть.

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Россияне продолжают оборудование позиций

Российские войска накрыли артиллерийским огнем районы у Таврического, Новой Зари, Степной Долины, Новониколаевки и Кобзарцев. Также захватчики прилагают усилия, чтобы оборудовать свои позиции. Речь идет о районе Шевченковки, Ольгиного и других населенных пунктов.

На Юге успешно работает украинская артиллерия

Таким действиям, как сообщали ранее в оперативном командовании "Юг" , успешно противостоят украинские военные. Наши артиллеристы накрыли вражеский зенитный ракетный комплекс ТОР М1, также под украинский огонь попали российские самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Украинским военным 5 июня удалось ликвидировать около 60 захватчиков. Однако в ОК "Юг" отметили: ситуация сейчас напряженная. Российские войска постоянно стремятся улучшить свое положение и продолжают укреплять оборонительные позиции.

Обратите внимание! Успехи у наших защитников 5 июня были и в Херсонской области. Им удалось уничтожить сразу три полевых состава врага.

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Актуальная ситуация на фронте: данные Генштаба

Главные усилия кафиров направлены на захват Луганской и Донецкой области.

Враг сконцентрирован на наступлении на Славянск . Российские войска атаковали из авиации Лисичанск, Орехов и сам Славянск.

На Лиманском направлении россияне ведут наступательные действия в направлении Святогорска. Боевые действия продолжаются и в районах сел на берегу Северского Донца.

Захватчики продолжают штурмовать Северодонецк. Украинские войска обстреливают из минометов и артиллерии разных калибров.

Идет штурм и на Бахмутском направлении – при поддержке артиллерии и авиации. Вражеская армия здесь успеха не имеет.

В районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка россияне понесли значительные потери.

Атаки врага до сих пор продолжаются вблизи Золотого, Орехового, Горного, Врубовки, Клинового, Белогоровки, Покровского и Роты.

Смотрите в видео, как военные из Закарпатья сбили вражеский вертолет: