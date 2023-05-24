Кагарлицкое дело: двух полицейских-насильников приговорили к 11 годам тюрьмы

По делу об изнасиловании в Кагарлыке был вынесен приговор. Двух полицейских приговорили к 11 годам лишения свободы.

Приговоры получили обвиняемые Сергей Сулима и Николай Кузов. Об этом сообщила адвокат потерпевшей Анна Калинчук.

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Злоумышленники признаны виновными по всем статьям обвинения. Иск потерпевшей Нели Погребицкой к Национальной полиции полностью удовлетворен. Она получит 1 миллион 296 тысяч гривен компенсации за причиненный ущерб.



Осужденные обвиняемые / Коллаж по сети

Изнасилование в Кагарлыке: что известно

Ночью с 23 на 24 мая 2020 правоохранители Кагарлыкского отделения полиции в своем кабинете пытали Нелю Погребицкую. Женщину вызвали как свидетеля воровства. На нее надели противогаз и наручники, стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.

В полиции подтвердили причастность полицейских Сергея Сулимы и Николая Кузива. Обоих тогда освободили. Тогдашний глава Национальной полиции Игорь Клименко расформировал Кагарлыкское подразделение.

В декабре 2020 г. Государственное бюро расследований передало дело в суд. Обвинительные акты вручили 5 сотрудникам полицейского отделения.

Кстати, ранее Калинчук рассказывала, что подозреваемые в изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции решили "мобилизоваться". При этом это произошло на финальной стадии судебного разбирательства.