В МИД Грузии уже подтвердили гибель военного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Смотрите также В боях за Украину погиб медик-доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан

Что известно о гибели грузинского бойца

Информацию о смерти Каха Тилидзе распространили в соцсетях родственники и боевые побратимы бойца. О его гибели также сообщили доброволец Вано Надирадзе и лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава.

Пока неизвестно, где и при каких обстоятельствах погиб грузинский боец.

Вечная память Герою. Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким воина.

В декабре 2024 года в боях за Украину погиб еще один доброволец из Грузии и командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия. Свой последний бой он принял в Курской области.

В октябре того же года на войне в Украине также погиб и Мамука Кекелия. Мужчина был добровольцем и воевал в рядах Вооруженных Сил Украины.

Всего с начала полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 грузинских добровольцев.