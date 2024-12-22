Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Interpress News.
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Гибель Бадри Кварацхелия на войне против России
В боях против российской оккупационной армии погиб командир легиона "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелия. Свой последний бой грузинский доброволец принял в Курской области.
Информацию о гибели бойца подтвердили в министерстве иностранных дел Грузии.
Вечная память Герою. Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким воина.
Всего с начала полномасштабного вторжения России на фронте в Украине погибло более 60 добровольцев из Грузии.
Грузинские добровольцы на войне в Украине: новости
- В конце октября на войне погиб грузинский доброволец Мамука Кекелия.
- В августе стало известно, что в боях за Украину погиб грузинский доброволец Виктор Кипритиди.
- В июле на войне погиб 47-летний доброволец из Грузии Бондо Гагнидзе. Последний бой воин принял в Донецкой области – мужчина получил пулевое ранение.