Подробностей гибели защитника пока нет, вскоре его тело доставят на Родину.

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Что известно о Викторе Кипритиди

Грузинский боец Виктор Кипритиди воевал на стороне вооруженных сил Украины. Ранее Виктор Кипритиди служил в "Грузинском легионе". На момент смерти ему было всего 49 лет.

Мужчина был беженцем из Абхазии – он родом из города Сухуми, который находится под контролем россиян с 1993 года.

Подробности его гибели не сообщаются. Тело воина доставят в Грузию 30 августа.

Вечная память Герою. Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким воина.

Издание также сообщает, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 60 грузинских бойцов, которые воевали на стороне ВСУ.

Стоит заметить, что "Грузинский легион" воюет в Украине с 2014 года.