Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Interpress News.

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Загибель Бадрі Кварацхелія на війні проти Росії

У боях проти російської окупаційної армії загинув командир легіону "Вільна Грузія" Бадрі Кварацхелія. Свій останній бій грузинський доброволець прийняв у Курській області.

Інформацію про загибель бійця підтвердили у міністерстві закордонних справ Грузії.

Вічна пам'ять Герою. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким воїна.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на фронті в Україні загинуло понад 60 добровольців із Грузії.

Грузинські добровольці на війні в Україні: новини