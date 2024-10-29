Про це пише видання Mtavari.

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На фронті в Україні загинув ще один грузинський доброволець

Інформацію про загибель Кекелії поширили його друзі. Однак жодних подробиць не наведено.

Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 добровольців з Грузії.

Вічна пам'ять Герою. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким воїна.

Нагадаємо, що у серпні у боях за Україну загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді, який воював на боці ЗСУ.

Видання також повідомляє, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 60 грузинських бійців, які воювали на боці ЗСУ.

Варто зауважити, що "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року.