"Подрыв планировали заранее": Кислица выступил в Совбезе ООН после катастрофы на Каховской ГЭС

После подрыва Россией дамбы на Каховской ГЭС Украина инициировала заседание ООН. На мероприятии выступил постоянный представитель нашего государства в этой организации Сергей Кислица. Он назвал аварию величайшей техногенной катастрофой за последние десятилетия.

В ночь на 6 июня враг взорвал дамбу в Херсонской области, в результате чего под водой оказалось около 80 городов и сел. О том, как это прокомментировал Кислица на заседании Совбеза ООН, информирует 24 Канал со ссылкой на запись трансляции мероприятия от "Суспильне".

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Аварию планировали заранее

Как отметил постпред, целью этого террористического акта со стороны России было причинение как можно большего количества жертв среди гражданского населения Украины и максимальных разрушений.

Прибегая к тактике выжженной земли, или в этом случае к тактике затопленной земли, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии содержать эти земли,

– констатировал Кислица.

Кроме того, он уверен, что эту катастрофу планировали заранее, ведь о ней говорили и на кремлевском телевидении, и на уровне вооруженных сил России.

Выступление Кислицы в ООН: смотрите видео (от 01:04:08)

Палач всегда обвиняет жертву

Постпред вражеского государства при ООН Василий Небензя обвинял Украину в подрыве дамбы. Комментируя это, Кислица сказал, что заявление россиянина "предсказуемо лживое".

Кислица отметил, что в Москве сейчас хотят сделать виновной Украину в этой аварии, что кажется абсурдной, ведь именно оккупанты уже больше года контролируют Каховскую ГЭС: "Взорвать ее как-то извне, обстрелом, физически невозможно. Ее заменяли российские оккупанты, и они ее взорвали", – сказал дипломат.

Собственно, это также является очередным примером геноцида России против украинцев, а также ответом Кремля на призывы определенных государств относительно того, что нужно садиться за стол переговоров.

Ее (Россию – 24 Канал) нужно остановить и обезвредить, а не умиротворить. И именно поэтому поражение России – поражение, которое мы обеспечим в любом случае – будет самым большим вкладом в безопасность нашего региона и всего мира.

– заявил Кислица.

Почему Россия лжет

Аналитики из ISW предполагают, что именно Кремль стоит за взрывом на гидроэлектростанции в Каховке. Как отметили эксперты, такие заявления враждебной пропаганды абсурдны:

"Украина взорвала ГЭС, потому что ВСУ проваливают широкомасштабные контрнаступательные операции";

"Киеву выгодно было привести к этой аварии для того, чтобы сдержать российские войска на левобережье Херсонщины".

Во-первых, как отметили в Институте изучения войны, наши защитники еще не начали никаких "широкомасштабных контрнаступлений".

Во-вторых, российские войска на левом берегу Херсонской области чрезвычайно малочисленны, поэтому не представляют большой угрозы.