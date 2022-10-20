Херсон может быть затоплен, а ЗАЭС остаться без воды: Россия заминировала Каховскую ГЭС

В России пропагандисты обвиняют Украину в якобы подготовке удара по дамбе Каховской ГЭС. Однако оккупанты заминировали ее.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к Еврокомиссии, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что разрушение дамбы будет иметь серьезные последствия.

Обратите внимание Подрыв Каховской ГЭС: Свитан объяснил, почему это выгодно российским военным

Херсон может быть подтоплен, а ЗАЭС останется без воды

Владимир Зеленский подчеркнул, что разрушение дамбы приведет к подтоплению 80 населенных пунктов Юга, включая Херсон. Поэтому сотни тысяч людей могут пострадать.

Кроме того, есть еще один риск – из Каховского водохранилища поступает вода на Запорожскую АЭС. В случае разрушения дамбы станция останется без воды для охлаждения реакторов.

Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать. Может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что если россияне отважатся на подрыв дамбы Каховской ГЭС, будет полностью разрушен Северокрымский канал, о котором якобы так заботятся россияне, говоря о водоснабжении в Крым. Таким образом, как заметил Зеленский, Россия демонстрирует свое истинное отношение к украинскому полуострову.

Россия все подготовила для теракта

Владимир Зеленский сообщил, что для этого теракта Россия уже подготовила все. В частности, на станции больше нет украинских работников. Вместо них работают российские граждане.

По нашей информации, Россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выкинули с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу,

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что разрушение дамбы Каховской ГЭС будет иметь разрушительные экологические, гуманитарные и техногенные последствия и вполне может стать исторической катастрофой. Поэтому президент призвал международное сообщество к решительным действиям. В частности, по словам Зеленского, необходимо:

отправить на ГЭС международную наблюдательную миссию;

вернуть украинский персонал;

обеспечить разминирование дамбы и агрегатов.

Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину. Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны. Они сами ни перед чем не остановятся. Но мы с вами можем остановить их. Можем остановить наступление катастрофических последствий. Можем, а значит – должны,

– подчеркнул Зеленский.

Угроза подрыва Каховской ГЭС: главное

На днях командующий российскими войсками Сергей Суровикин обвинил Украину в якобы подготовке ударов по Каховской ГЭС. Повторяя этот тезис и другие выдумки о якобы угрозе обстрелов со стороны ВСУ и другие, гауляйтеры объявили об "эвакуации" с правобережья Херсонской области.

Следует понимать, что "предупреждение" оккупантов является фактически анонсом их же действий. Так что такие действия не что иное, как очередной шантаж и создание угрозы катастрофы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что разрушение Каховской ГЭС в первую очередь навредит оккупантам, ведь если они действительно разрушат дамбу, то о поставках воды в Крым, который они временно контролируют, речи быть не может. Однако, как отметил Данилов, россияне могут уничтожить агрегаты, которые там есть и производят электроэнергию для нашей страны и это вполне возможно.

И это еще не все. Издание Defence Express отмечает, что в первую очередь в результате разрушения дамбы ГЭС подтопления постигнут левобережье Херсонской области. Сейчас оккупанты и коллаборанты бегут именно туда, пытаясь вывозить мирных жителей. Также это не даст россиянам преимущества на фронте. То есть подрыв дамбы станет катастрофой, но этим россияне фактически выстрелят себе в ногу.

Кроме того, то же издание отмечает, что разрушить дамбу ракетами – почти невозможно, ведь конструкция довольно прочная. Для того чтобы разрушить ее, придется применять сверхтяжелые авиабомбы, которых у Украины просто нет. Поэтому все обвинения оккупантов легко разбиваются о реальность. В то же время подрыв дамбы с помощью заложенной в конструкции взрывчатки, к сожалению, достаточно реален.

По теме – Хлань рассказал о подготовке россиянами провокаций на Херсонщине: смотрите видео