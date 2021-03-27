В Каире обрушился 10-этажный дом: 5 человек погибли, много пострадавших
В центре Каира 27 марта произошел обвал 10-этажного дома. В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 5 человек, еще 24 жителя дома получили травмы.
Источник:Al-Ahram
Однако люди могут быть и под завалами дома, поэтому спасатели не прекращают поиски.
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В Каире обрушился дом: что известно
- Обвал дома произошел утром 27 марта в помещении с подвалом, цокольным и 9 этажами.
- В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 5 человек.
- Кроме того, известно о 24 пострадавших – всех доставили в больницу Аль-Салам.
- На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные.
- Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль дал задание сформировать Инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Однако сначала проверку проведет прокуратура.
- О причинах трагического инцидента пока не сообщают.
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