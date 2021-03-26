Кто-то сорвал стоп-кран: назвали предварительную причину столкновения поездов в Египте
Причиной масштабного столкновения поездов в Египте могло быть то, что кто-то из пассажиров сорвал стоп-кран. Вероятно, именно поэтому погибли более 30 человек.
Источник:Еlnashra
Пока неизвестно, кто мог сорвать стоп-кран в одном из поездов.
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Однако такие действия повлекли ДТП. Поезд, который ехал первым, остановился, а второй врезался в него.
Обстоятельства еще выясняются. Кстати, количество пострадавших возросло.
Что известно о ДТП
- Смертельная авария произошла в египетской провинции Сохаг. Погибли 32 человека, еще около 100 – пострадали.
- Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил сформировать комиссию для расследования трагедии. Родственникам жертв обещают оказать помощь.
- В Министерстве иностранных дел сообщили, что украинцев среди пострадавших и погибших не было.
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