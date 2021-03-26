Хтось зірвав стоп-кран: назвали попередню причину зіткнення потягів в Єгипті
Причиною масштабного зіткнення потягів у Єгипті могло бути те, що хтось із пасажирів зірвав стоп-кран. Ймовірно, саме через це загинули понад 30 людей.
Джерело:Еlnashra
Наразі невідомо, хто міг зірвати стоп-кран в одному з потягів.
До теми В Єгипті зіткнулись пасажирські потяги: понад 30 загиблих – моторошне відео
Однак такі дії спричинили ДТП. Поїзд, який їхав першим, зупинився, а другий врізався у нього.
Обставини ще з'ясовують. До речі, кількість постраждалих зросла.
Що відомо про ДТП
- Смертельна аварія сталась в єгипетській провінції Сохаг. Загинули 32 людини, ще близько 100 – постраждали.
- Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив сформувати комісію для розслідування трагедії. Родичам жертв обіцяють надати допомогу.
- У Міністерстві закордонних справ повідомили, що українців серед постраждалих та загиблих не було.
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