Новая руководительница дипломатии Евросоюза Кая Каллас еще на посту премьера Эстонии, в июле на саммите НАТО вступила в открытый спор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который выступил против членства Украины в Альянсе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также В Украине развивается новый вид войны: как Киев выводит дроны на другой уровень

Цель НАТО – избежание войн

Тогда Виктор Орбан заявил на саммите, что Украина никогда не должна быть принята в Альянс. По словам одного из присутствующих на саммите, это был "очень грубый" момент. К слову, президент Украины тоже тогда находился на саммите.

Следующей после Орбана должна была выступить Каллас. Анонимные собеседники издания отмечают, что она отказалась от подготовленной речи и прямо ответила премьеру Венгрии.

Она прямо ответила Орбану, сказав, что он ошибается, и что история и факты свидетельствуют о том, что целью НАТО является избежание войн, а не провоцирование,

– подчеркнул собеседник.

После Каллас несколько других лидеров последовали ее примеру, отвергнув подготовленные их сотрудниками речи и выступив против Орбана.