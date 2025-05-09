Об этом сообщает 24 Канал.

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Кае Каллас подарили вышиванку

Руководительница европейской дипломатии Кая Каллас 9 мая получила во Львове особый подарок – украинскую вышиванку. Европейской чиновнице вручили подарок представители львовской мэрии и Андрей Садовый лично.

К слову, вышиванку Кая Каллас получила накануне важного для всех украинцев праздника – Дня вышиванки. Ежегодно его празднуют в третий четверг мая, и в этом году праздник приходится на 15 мая.



Кае Каллас подарили вышиванку / Фото 24 Канала, Эмал Наби

К слову, во время визита во Львов Кая Каллас подчеркнула, что Венгрия – остается единственной страной, которая блокирует вступление Украины в Евросоюз. Руководительница европейской дипломатии заявила, что ЕС надеется снять этот запрет, одновременно готовясь к другим сценариям.