Про це повідомляє 24 Канал.

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Каї Каллас подарували вишиванку

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас 9 травня отримала у Львові особливий подарунок – українську вишиванку. Європейській посадовиці вручили подарунок представники львівської мерії та Андрій Садовий особисто.

До слова, вишиванку Кая Каллас отримала напередодні важливого для всіх українців свята – Дня вишиванки. Щороку його святкують у третій четвер травня, і цьогоріч свято припадає на 15 травня.



Каї Каллас подарували вишиванку / Фото 24 Каналу, Емал Набі

До слова, під час візиту до Львова Кая Каллас наголосила, що Угорщина – залишається єдиною країною, яка блокує вступ України до Євросоюзу. Очільниця європейської дипломатії заявила, що ЄС сподівається зняти цю заборону, водночас готуючись до інших сценаріїв.