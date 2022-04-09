Об ограничениях активов россиян издание сообщает со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановых Островов.

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Активы россиян заморозили на Каймановых Островах

Как часть заморских территорий Великобритании, Каймановы Острова применяют британские санкции. Поэтому там согласовали более 800 решений о замораживании активов российских физических и юридических лиц.

На островах уже заморозили активы россиян и компаний из государства-агрессора на общую сумму 7,3 миллиарда долларов.

По информации источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.

Основная цель группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями. Эта группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые "необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях".

К слову, в Великобритании заявили о намерении возглавить политический процесс с призывом к Международному уголовному суду о выдаче ордера на арест Владимира Путина.

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