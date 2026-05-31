Более 500 заводов работают на войну России: как Беларусь масштабно поддерживает Кремль, – BELPOL

Более 500 белорусских предприятий привлечены к производству вооружения, ремонту военной техники и обеспечению российской армии. Режим Александра Лукашенко все глубже интегрируется в военные планы Москвы.

Об этом в комментарии Associated Press сообщили представители проекта BELPOL – группы бывших белорусских военных и правоохранителей, выступающих против режима Александра Лукашенко.

Как белорусские предприятия помогают Кремлю?

По словам руководителя BELPOL Владимира Жигара, белорусские власти активно помогают России в войне против Украины. Он утверждает, что поддержка охватывает различные сферы – от работы оборонных предприятий до создания военной инфраструктуры. Также Жигар сообщил, что в Гомельской области, которая граничит с Украиной, продолжается строительство большого военного полигона и казарм для размещения значительных подразделений.

В BELPOL считают, что Беларусь все больше теряет военную самостоятельность и зависит от решений Москвы. По мнению представителей проекта, в случае необходимости Кремль может использовать территорию страны как плацдарм для новых военных операций против Украины или для потенциального давления на страны НАТО.

В то же время официальный Минск ранее неоднократно отрицал намерения принимать непосредственное участие в войне против Украины, хотя Беларусь продолжает оставаться одним из ключевых союзников России.

Напомним, согласно данным железнодорожных перевозок, в Беларуси на территории аэродрома "Кричев-6" могли разместить элементы российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

Речь идет о военном эшелоне, который в декабре прибыл из российского полигона Капустин Яр до станции Кричев I, расположенной вблизи объекта. В его составе были платформы и вагоны с военными грузами, часть из которых могла содержать технику, оборудование и боеприпасы. По данным оппозиционных источников, грузы и личный состав остаются на территории объекта без подтвержденного вывода.

Стоит отметить, что советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что пока признаков подготовки нового наступления с территории Беларуси нет, однако Россия продолжает использовать ее как потенциальное направление для давления на Украину. Он отметил, что повторение сценария 2022 года маловероятно из-за изменения характера войны, а украинские силы готовы к различным вариантам развития событий.