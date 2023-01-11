Украинские беженцы не стали обузой для стран Европы: почему так произошло

Вторжение России в Украину спровоцировало один из крупнейших гуманитарных кризисов со времен Второй мировой войны. Тем не менее, волна украинских беженцев смогла адаптироваться и найти работу за границей.

Беженцы сосредоточились, прежде всего, в трех странах – Польша, Чехия и Германия. Об этом для 24 Канала рассказал экономист, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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"Среди этих стран в Польше и так было много украинских граждан. Они приехали как трудовые мигранты в предыдущие годы. Соответственно, это способствовало и трудовой адаптации украинцев, которые приехали уже как беженцы", – сказал эксперт.

Он добавил, что Польша не просто так стала страной, и раньше принимавшей трудовых мигрантов. Это связано со сходством языков, культур. По словам Вышлинского, работодатели были готовы нанимать украинцев, потому что знали, чего от них можно ожидать, знали о трудовом потенциале.

"Это приводило к тому, что в Польше (а также в Чехии, где так же была активна украинская трудовая миграция к войне) довольно быстро выезжавшие из-за войны украинцы могли найти работу", – отметил экономист.

Инвестиции Германии в украинцев не были напрасны

Вышлинский отметил, что в Германии была другая ситуация – там большие социальные выплаты и большие инвестиции в беженцев, в адаптации их к рынку труда. Соответственно, это касается интенсивного обучения языкам.

У Польши и Чехии не было таких инвестиций у украинцев. Это выталкивало людей на рынок труда. Они не ожидали социальной помощи, а ехали в соседние культурно похожие страны, где легче искать работу, – рассказал экономист.

Однако он сказал, что даже если говорить о Германии, то все равно инвестиции не стали напрасными, поскольку уехавшие украинцы, в отличие от беженцев из других стран, являются более образованными.

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Вклад на короткую и длинную перспективы

За границу выезжали преимущественно женщины и дети. Несовершеннолетние не работают, часть матерей не имеет возможности выходить на работу. Вышлинский сказал, что эти семьи создают внутренний спрос. Речь идет о том, что они потребляют, а их мужчины остаются в Украине и очень часто могут помогать родным за границей.

"Налоги идут в бюджет других стран. Они вносят свой вклад даже в короткой перспективе. Если говорим о длительной перспективе, то, очевидно, что как бы ни закончилась война в Украине в плане времени, все равно часть беженцев останется в странах пребывания", – рассказал Вышлинский.

Он отметил, что дети и женщины – это человеческий потенциал, частично инвестированный Украиной (в частности, в плане образования и трудового опыта). Это будет помогать этим странам развиваться в последующие годы. Эксперт добавил, что, к сожалению, на средства Украины.

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