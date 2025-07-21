Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что ГУР бьет по локаторам. Там, где рядом есть локаторы, есть и пускатели – те же С-300.

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Далее туда полетят дальнобойные средства поражения

ГУР имеют эффективную систему обнаружения локации российских средств радиотехнической связи, в частности локационных.

Они просто "закрывают глаза" россиянам. Это очень важно, особенно при подготовке каких-то масштабных операций,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что вероятно сейчас начнет работать украинская авиация в этом направлении с большим объемом, и ракеты полетят именно туда. Туда, где россиянам начинают "закрывать", туда и нацеливаются дальнобойные средства поражения. Возможно, это произошло накануне ударов по российским тылам на Донецком направлении.

К слову, в самом Донецке был прилет по месту дислокации в областную клиническую и травматологическую больницу. Российская пропаганда сразу начала рассказывать о том, что ВСУ бьют по мирным. Впрочем, как объяснил Роман Свитан, там однозначно расположен военный объект, ведь там расположен ППД воинской части.

Россияне пытались сбить наши ракеты – вероятно, это были HIMARS. Но баллистику сбить практически нереально. Конечно, российские противоракеты ЗРК попали по мирному населению. Россияне сами это понимают, разобрались, закрыли эту информацию и подают, что мы там били,

– сказал Свитан.

Он добавил, что в Украине нет столько ракет для HIMARS, чтобы их тратить на другие цели. Как только есть подтверждение о расположении российских войск, ГУР наносит удары. Главное - чтобы это попадало в боевой радиус поражения.

Украинские силы обороны используют ракеты M30 и M31, дальность которых – 86 километров при выстреле из HIMARS. До Донецка – 55 километров. То есть за 30 километров до линии боевого соприкосновения можно выйти HIMARS, отстреляться по разведанным целям. После выполнения боевой задачи дальше искать новые цели.