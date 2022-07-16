Бойцы спецподразделения Kraken показали успешный огневой налет на Белогоровку.

Важно Враг потерпел неудачу во время штурма сразу трех направлений: карта боевых действий по состоянию на 16 июля

Отметим, что поселок Белогоровка находится в составе Лисичанского общества Северодонецкого района Луганской области.

10 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ сдерживают российские войска в районе Белогоровки Луганской области. Также атаки кафиров осложнены потерями боеприпасов, которые на складах уничтожают украинские артиллеристы.

Авиацией враг пытается вытеснить ВСУ из Луганской области

В Луганской области продолжается ожесточенная борьба Вооруженных Сил Украины против российской армии. Последняя всеми усилиями старается не дать продвинуться нашим защитникам.

В частности, для вытеснения украинских военных враг активно применяет авиацию. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий. Впрочем, во время "оперативной паузы" оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары.

Они пытаются захватить небольшие населённые пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей. Им это нужно, чтобы заблокировать большие города.