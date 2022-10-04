Об этом 24 каналу рассказал редактор Википедии, исполнительный директор ОО "Викимедиа Украина" Юрий Пероганыч. Он также отметил, что, как только там появляется сомнительная информация, ее сразу проверяют и вносят изменения. Ведь ответственным за ошибку в Википедии является тот, кто увидел ее и не исправил.

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"Конечно, при этом очень желательно указывать источник информации, на который вы опираетесь. Потому что очень важно проверить информацию, которую вы отметили, как правдивую", – говорит он.

Как вы знаете, российское государство пытается строго контролировать распространяющуюся в Википедии информацию, требует изменять форматы и контексты. Однако российское сообщество редакторов все же меньше смотрит телевидение и опирается на более авторитетные источники информации,

– добавляет Пероганыч.

По его словам, несмотря на предписания и строгие указания властей – в российском сегменте Википедии все же больше правды, чем в их медиапространстве.

Подробная аналитика по поводу правдивости статей в Википедии: смотрите видео

"Российские власти боятся закрывать российскую Википедию, ведь таким образом вырастет популярность украинской, а такие прецеденты уже были", – отметил специалист.

Как бороться с нашествием ложной информации из России

Конечно, не все сдерживает только человеческий фактор. Есть и программные алгоритмы, не пропускающие брань.

"Но основным сопротивлением занимается сообщество Википедии и в первые дни полномасштабного вторжения, был создан портал "Сопротивление" и именно там происходит координация по противодействию фейкам со стороны России", – резюмирует редактор.