Про це 24 каналу розповів редактор Вікіпедії, виконавчий директор ГО "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич. Він також зазначив, що, як тільки там з’являється сумнівна інформація, то її одразу перевіряють та вносять зміни. Адже відповідальним за помилку у Вікіпедії є той, хто побачив її та не виправив.

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"Звісно, при цьому дуже бажано вказувати джерело інформації на яке ви опираєтеся. Тому що дуже важливо перевірити інформацію, яку ви зазначили, як правдиву", – каже він.

Як ви знаєте, російська держава намагається суворо контролювати інформацію, яка поширюється у Вікіпедії, вимагає змінювати формати та контексти. проте російська спільнота редакторів все ж менше дивиться телебачення і опираються на більш авторитетні джерела інформації,

– додає Пероганич.

За його словами, незважаючи на приписи і суворі вказівки влади – у російському сегменті Вікіпедії все ж більше правди, ніж загалом у їх медіапросторі.

Детальна аналітика щодо правдивості статей у Вікіпедії: дивіться відео

"Російська влада боїться закривати російську Вікіпедію, адже таким чином зросте популярність української, а такі прецеденти вже були", – зазначив фахівець.

Як боротись із навалою неправдивої інформації з Росії

Звичайно, не все стримує тільки людський фактор. Є й програмні алгоритми, які не пропускають лайку.

"Але основним опором займається спільнота Вікіпедії і в перші дні повномасштабного вторгнення, був створений портал "Спротив" і саме там відбувається координація з протидії фейкам з боку Росії", – резюмує редактор.