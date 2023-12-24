Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам интеграции с Евросоюзом рассказала в эфире телемарафона, что народные избранники в этом году не уйдут на каникулы, пишет 24 Канал.
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Как будет работать Верховная Рада во время праздников
Украинский парламент не завершает свою работу, мы не идем на каникулы,
– рассказала Мария Мезенцева.
По ее словам, народные депутаты уже в начале января снова будут работать: "Верховная Рада продолжит свою работу уже в начале января. Хотя мы ее не заканчиваем".
Нардеп также отметила, что Рада на днях проголосовала за ряд важных законопроектов. В частности, речь идет об отмене пошлины и НДС на радиолокационные нужды для ВСУ, законе о внутренне перемещенных лицах и другие.
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Сколько нардепов работает в Верховной Раде
- По состоянию на 8 декабря 2023 года в Верховной Раде остался 401 нардеп. Ярослав Железняк написал, что это антирекорд. Ведь согласно Конституции должно быть 450 народных депутатов.
- Уже 20 декабря в Верховной Раде зарегистрировали нового депутата – Михаила Соколова от "Батькивщины". В свое время он был заказчиком лоббистских услуг Юлии Тимошенко.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что многие нардепы хотят сложить мандаты, но их не отпускают.