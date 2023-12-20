Это произошло после того, как Виталий Данилов досрочно составил мандат. Последний отказался от депутатства в конце ноября 2023 года.
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Новым нардепом стал Соколов
Центральная избирательная комиссия сообщила, что зарегистрировала нового народного депутата Украины.
Во время заседания комиссия рассмотрела заявление и документы Михаила Соколова и зарегистрировала его нардепом Украины,
– сообщили в ЦИК.
Там отметили, что Соколова избрали на внеочередных выборах в 2019 году в общегосударственном многомандатном избирательном округе партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Он был номером 26 в избирательном списке партии, а в Верховную Раду тогда прошли 24 кандидата от партии.
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Что известно о Соколове
- Михаил Соколов – 56-летний предприниматель и политик. Был народным депутатом 6 созыва. Кроме того, напрасно баллотировался в Раду 7-го, 8-го и 9-го созывов от "Батькивщины".
- Соколов имеет образование инженера-механика летательных аппаратов. В начале карьеры работал инженером-конструктором. Впоследствии был заместителем директора разных предприятий, исполнял обязанности директора ООО "Технофарм".
- В 2015 – 2019 годах был депутатом Николаевского областного совета, в 2002 – 2007 годах – Днепровского горсовета. Во время выборов в 2019 году работал в должности заместителя директора ООО "Укртранзит".
- Движение "ЧЕСТНО" отмечало прогульничество Соколова. Также он известен как заказчик лоббистских услуг для лидера "Батькивщины" – Юлии Тимошенко.
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- По данным "УП" с 2016 года, под его руководством британская компания Trident Foundation тайно оплачивала американских лоббистов перед визитами Тимошенко в США. За 3 года фирма потратила на лоббизм Тимошенко почти 1,3 миллиона долларов.
- В 2016 году Соколова сняли с должности первого заместителя председателя Николаевского областного совета из-за того, что он фигурировал в коррупционном скандале. Следователи полагали, что он требовал 90 тысяч гривен взятки у директора одной фирмы. За эти деньги обещал дать разрешение на добычу известняка в Николаевской области.
- Более того, в 2008 году фигурировал в журналистском расследовании по рейдерскому захвату "34 канала" в тогдашнем Днепропетровске. Ведь право собственности на канал он оформил через кипрскую офшорную компанию.