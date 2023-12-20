Це трапилось після того, як Віталій Данілов достроково склав мандат. Останній відмовився від депутатства наприкінці листопада 2023 року.
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Новим нардепом став Соколов
Центральна виборча комісія вже повідомила, що зареєструвала нового народного депутата України.
Під час засідання комісія розглянула заяву і документи Михайла Соколова та зареєструвала його нардепом України,
– повідомили у ЦВК.
Там зазначили, що Соколова обрали на позачергових виборах у 2019 році в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Він був номером 26 у виборчому списку партії, а у Верховну Раду тоді пройшло 24 кандидати від партії.
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Що відомо про Соколова
- Михайло Соколов – 56-річний підприємець та політик. Був народним депутатом 6 скликання. Окрім того, марно балотувався до Ради 7-го, 8-го та 9-го скликань від "Батьківщини".
- Соколов має освіту інженера-механіка літальних апаратів. На початку кар'єри працював інженером-конструктором. Згодом був заступником директора різних підприємств, виконував обов'язки директора ТОВ "Технофарма".
- У 2015 – 2019 роках був депутатом Миколаївської обласної ради, у 2002 – 2007 роках – Дніпровської міськради. Під час виборів у 2019 році працював на посаді заступника директора ТОВ "Укртранзит".
- Рух "ЧЕСНО" відзначав прогульництво Соколова. Також він відомий як замовник лобістських послуг для лідерки "Батьківщини" – Юлії Тимошенко.
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- За даними "УП" від 2016 року, під його керівництвом британська компанія Trident Foundation таємно оплачувала американських лобістів перед візитами Тимошенко у США. За 3 роки фірма витратила на лобізм Тимошенко майже 1,3 мільйона доларів.
- У 2016 році Соколова зняли з посади першого заступника голови Миколаївської обласної ради через те, що він фігурував в корупційному скандалі. Слідчі вважали, що він вимагав 90 тисяч гривень хабаря у директора однієї фірми. За ці гроші обіцяв надати дозвіл на видобуток вапняку у Миколаївській області.
- Ба більше, у 2008 році фігурував у журналістському розслідуванні щодо рейдерського захоплення "34 каналу" у тодішньому Дніпропетровську. Адже право власності на канал він оформив через кіпрську офшорну компанію.