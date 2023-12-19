Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Під час великої пресконференції 19 грудня українського лідера запитали, що він може і має зробити, коли окремі депутати та чиновники використовують владу у своїх інтересах, а не на користь суспільства.
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"Що можу я зробити як президент? Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори під час війни не можна проводити", – сказав Зеленський.
За його словами, вибори під час війни провести складно. Попри це, український лідер зауважив, що є відсоток нардепів, які все ж працюють.
Якщо ми готові на такі шляхи зміни Верховної Ради, треба змінювати закони та проводити вибори. Прийняли європейські закони, які відкриють шлях до 50 мільярдів допомоги. А є ті, хто не є моральним прикладом,
– зазначив гарант.
Зеленський також сказав, що його команда складається з 5 – 6 менеджерів й змінювати чи скорочувати її президент "не може собі дозволити".
"Якщо я позбавлюся своєї команди, ми станемо з вами слабкішими. Не можу дозволити цього собі", – зазначив президент.
Скандали з нардепами
- Влітку 2023 року заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки та "Слугу Народу" Юрія Арістова помітили в готелі Waldorf Astoria Maldives. Цей п’ятизірковий готель розташований на найбільшому приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.
- Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій під час війни також їздив на море за кордон. А ще Торохтій придбав розкішний Mercedes-Benz EQS, який коштує близько 7 мільйонів гривень.
- У травні 2023 року до Польщі виїхав депутат Київської міськради Владислав Трубіцин. Перетнути український кордон він нібито зміг завдяки листу від очільника ГУР МО Кирила Буданова.