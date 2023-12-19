Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Під час великої пресконференції 19 грудня українського лідера запитали, що він може і має зробити, коли окремі депутати та чиновники використовують владу у своїх інтересах, а не на користь суспільства.

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"Що можу я зробити як президент? Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори під час війни не можна проводити", – сказав Зеленський.

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

За його словами, вибори під час війни провести складно. Попри це, український лідер зауважив, що є відсоток нардепів, які все ж працюють.

Якщо ми готові на такі шляхи зміни Верховної Ради, треба змінювати закони та проводити вибори. Прийняли європейські закони, які відкриють шлях до 50 мільярдів допомоги. А є ті, хто не є моральним прикладом,

– зазначив гарант.

Зеленський також сказав, що його команда складається з 5 – 6 менеджерів й змінювати чи скорочувати її президент "не може собі дозволити".

"Якщо я позбавлюся своєї команди, ми станемо з вами слабкішими. Не можу дозволити цього собі", – зазначив президент.

Скандали з нардепами