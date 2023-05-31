Журналісти видання, посилаючись на власні джерела, стверджують, що дозволив перетнути кордон Трубіцину нібито голова Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко. Підозрюваний у хабарництві депутат виїхав з України через пункт пропуску "Рава-Руська".
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Як підозрюваний у хабарництві зміг перетнути кордон
Трубіцин 13 травня 2023 року виїхав за кордон на власному автомобілі Mercedes S 600. Це відбулося за 3 дні до судового засідання, на якому планували розглянути справу проти депутата. Відтоді чиновник не повернувся, а прокурори САП оголосили Трубіцина в міжнародний розшук.
Джерела "Схем" в декількох органах заявляють, що підозрюваний депутат скористався листом на бланку ГУР МО за підписом Кирила Буданова, який датований 27 січня 2023 року. Розслідувачі стверджують, що голова розвідки звернувся до Дейнеки з проханням "посприяти безперешкодному перетину кордону" п'ятьом особам. Причиною такого звернення є виїзд у закордонне відрядження у період з 28 січня до 25 травня 2023 року.
Серед них – Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон,
– заявили розслідувачі.
Також у списку вказані 27-річний Юрій Лихачов, колекціонер Руслан Шапіро, ще двоє чоловіків – непублічні особи. Варто зазначити, що Лихачов раніше перетинав кордон з Трубіциним в одному автомобілі.
За інформацією "Схем", Держприкордонслужба офіційно проінформувала прокурорів, що Трубіцин має дозвіл на виїзд з України на підставі листа Буданова. Демченко у коментарі заявив, що ДПСУ діяла у межах чинного законодавства, про інформації щодо перетину кордону підозрюваним у хабарництві він не має.
Справа проти Трубіцина: що відомо
- У лютому 2022 року НАБУ та САП опублікувало відео викриття депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина на хабарництві. Неправомірну вигоду у розмірі 1,26 мільйона гривень намагалися отримати 6 осіб, включно з Трубіциним.
- Хабар група осіб отримала за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Мовилося про сім локацій у різних районах Києва.
- Трубіцина вдалося затримати та відправити до СІЗО. Там йому вручили підозру та обрали запобіжний захід. Проте хабарник згодом вийшов на свободу – за нього внесли заставу у розмірі понад 14,8 мільйона гривень.
- Після виходу із СІЗО Трубіцин почав виправдовуватися. Депутат заявив, що буцімто не брав хабаря. Ба більше, він почав стверджувати, що його навіть не затримували, а протягом року "його провокував на незаконні дії агент НАБУ".
- У травні 2023 року мали відбутися судові засідання у справі Трубіцина, проте депутат їх проігнорував. Ніхто з учасників засідання не зміг сказати, де він, а його телефон – поза зоною досяжності. Через неявку Трубіцина засідання суду зірвалося.