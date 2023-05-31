Журналісти видання, посилаючись на власні джерела, стверджують, що дозволив перетнути кордон Трубіцину нібито голова Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко. Підозрюваний у хабарництві депутат виїхав з України через пункт пропуску "Рава-Руська".

До теми Справу про найбільший хабар в історії України передали до суду

Як підозрюваний у хабарництві зміг перетнути кордон

Трубіцин 13 травня 2023 року виїхав за кордон на власному автомобілі Mercedes S 600. Це відбулося за 3 дні до судового засідання, на якому планували розглянути справу проти депутата. Відтоді чиновник не повернувся, а прокурори САП оголосили Трубіцина в міжнародний розшук.

Джерела "Схем" в декількох органах заявляють, що підозрюваний депутат скористався листом на бланку ГУР МО за підписом Кирила Буданова, який датований 27 січня 2023 року. Розслідувачі стверджують, що голова розвідки звернувся до Дейнеки з проханням "посприяти безперешкодному перетину кордону" п'ятьом особам. Причиною такого звернення є виїзд у закордонне відрядження у період з 28 січня до 25 травня 2023 року.

Серед них – Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон,

– заявили розслідувачі.

Також у списку вказані 27-річний Юрій Лихачов, колекціонер Руслан Шапіро, ще двоє чоловіків – непублічні особи. Варто зазначити, що Лихачов раніше перетинав кордон з Трубіциним в одному автомобілі.

За інформацією "Схем", Держприкордонслужба офіційно проінформувала прокурорів, що Трубіцин має дозвіл на виїзд з України на підставі листа Буданова. Демченко у коментарі заявив, що ДПСУ діяла у межах чинного законодавства, про інформації щодо перетину кордону підозрюваним у хабарництві він не має.

Журналісти 24 Каналу намагаються зв'язатися з ГУР МО, аби отримати коментар щодо інциденту з Трубіциним.

Справа проти Трубіцина: що відомо