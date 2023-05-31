Журналисты издания, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что позволил пересечь границу Трубицину якобы глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнеко. Подозреваемый во взяточничестве депутат выехал из Украины через пункт пропуска "Рава-Русская".

К теме Дело о самой большой взятке в истории Украины передали в суд

Как подозреваемый во взяточничестве смог пересечь границу

Трубицын 13 мая 2023 выехал за границу на собственном автомобиле Mercedes S 600. Это произошло за 3 дня до судебного заседания, на котором планировали рассмотреть дело против депутата. С тех пор чиновник не вернулся, а прокуроры САП объявили Трубицына в международный розыск.

Источники "Схем" в нескольких органах заявляют, что подозреваемый депутат воспользовался письмом на бланке ГУР МО за подписью Кирилла Буданова, которое датировано 27 января 2023 года. Расследователи утверждают, что глава разведки обратился к Дейнеке с просьбой "способствовать беспрепятственному пересечению границы" пяти лицам. Причиной такого обращения является выезд в заграничную командировку в период с 28 января по 25 мая 2023 года.

Среди них – Владислав Трубицын. В письме также указывается марка и номер его автомобиля Mercedes S 600, на котором он в конце концов и пересек границу.

– заявили расследователи.

Также в списке указаны 27-летний Юрий Лихачев, коллекционер Руслан Шапиро, еще двое мужчин – непубличные особы. Стоит отметить, что Лихачев ранее пересекал границу с Трубицыным в одном автомобиле.

По информации "Схем", Госпогранслужба официально проинформировала прокуроров, что у Трубицына есть разрешение на выезд из Украины на основании письма Буданова. Демченко в комментарии заявил, что ГНСУ действовала в рамках действующего законодательства, об информации о пересечении границы подозреваемым во взяточничестве у него нет.

Журналисты 24 Канала пытаются связаться с ГУР МО, чтобы получить комментарий по поводу инцидента с Трубицыным.

Дело против Трубицына: что известно