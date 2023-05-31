Журналисты издания, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что позволил пересечь границу Трубицину якобы глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнеко. Подозреваемый во взяточничестве депутат выехал из Украины через пункт пропуска "Рава-Русская".
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Как подозреваемый во взяточничестве смог пересечь границу
Трубицын 13 мая 2023 выехал за границу на собственном автомобиле Mercedes S 600. Это произошло за 3 дня до судебного заседания, на котором планировали рассмотреть дело против депутата. С тех пор чиновник не вернулся, а прокуроры САП объявили Трубицына в международный розыск.
Источники "Схем" в нескольких органах заявляют, что подозреваемый депутат воспользовался письмом на бланке ГУР МО за подписью Кирилла Буданова, которое датировано 27 января 2023 года. Расследователи утверждают, что глава разведки обратился к Дейнеке с просьбой "способствовать беспрепятственному пересечению границы" пяти лицам. Причиной такого обращения является выезд в заграничную командировку в период с 28 января по 25 мая 2023 года.
Среди них – Владислав Трубицын. В письме также указывается марка и номер его автомобиля Mercedes S 600, на котором он в конце концов и пересек границу.
– заявили расследователи.
Также в списке указаны 27-летний Юрий Лихачев, коллекционер Руслан Шапиро, еще двое мужчин – непубличные особы. Стоит отметить, что Лихачев ранее пересекал границу с Трубицыным в одном автомобиле.
По информации "Схем", Госпогранслужба официально проинформировала прокуроров, что у Трубицына есть разрешение на выезд из Украины на основании письма Буданова. Демченко в комментарии заявил, что ГНСУ действовала в рамках действующего законодательства, об информации о пересечении границы подозреваемым во взяточничестве у него нет.
Дело против Трубицына: что известно
- В феврале 2022 года НАБУ и САП опубликовало видео разоблачение депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына на взяточничестве. Неправомерную выгоду в размере 1,26 миллиона гривен пытались получить 6 человек, включая Трубицына.
- Взятка группа получила за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли. Речь шла о семи локациях в разных районах Киева.
- Трубицина удалось задержать и отправить в СИЗО. Там ему вручили подозрение и избрали меру пресечения. Однако взяточник впоследствии вышел на свободу – за него внесли залог в размере более 14,8 миллиона гривен.
- После выхода из СИЗО Трубицын начал оправдываться. Депутат заявил, что якобы не брал взятку. Более того, он начал утверждать, что его даже не задерживали, а в течение года "его провоцировал на незаконные действия агент НАБУ".
- В мае 2023 года должны были состояться судебные заседания по делу Трубицына, однако депутат их проигнорировал. Никто из участников заседания затруднился сказать, где он, а его телефон – вне зоны досягаемости. Из-за неявки Трубицына заседание суда сорвалось.