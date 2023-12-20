Народного депутата Федора Веніславського звільнили з посади представника президента у Верховній Раді 7 грудня. За його словами, звільнення було обговорено з Володимиром Зеленським.
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Нова представниця президента у Верховній Раді
В Офісі Президента 20 грудня оприлюднили указ про призначення на посаду Галини Михайлюк, яка є нардепкою від партії "Слуга народу", а також заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України за згодою,
– йдеться в указі.
Указ про призначення Михайлюк на посаду / Скриншот 24 Каналу
Раніше Михайлюк була радницею з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні протягом 2015 – 2019 років.
Нардепка керувала проєктами "Поліпшення законодавчих можливостей у сфері реформування сектору цивільної безпеки у Верховній Раді України за допомогою кращих практик ЄС" та "Посилення ролі Верховної Ради України в покращенні регуляторної політики шляхом постоцінювання впливу законодавства".
Вона також працювала професоркою у Києво-Могилянській академії в період з 2012 – 2022 років. Водночас Михайлюк є доценткою Українського вільного університету в Мюнхені. Має ступінь доктора юридичних наук.
Що відомо про звільнення Веніславського
- Володимир Зеленський 7 грудня ухвалив нове важливе кадрове рішення. Він вирішив звільнити Веніславського від обійманої посади у Верховній Раді. Політик є народним депутатом від партії Слуга народу та членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Жодних уточнень причин оприлюднено не було. Указ опублікували на офіційному сайті президента.
- Того ж дня народний депутат прокоментував своє звільнення з посади представника президента у Верховній Раді. Він запевнив, що не може виконувати свої повноваження у зв'язку з великою зайнятістю. За словами депутата, наразі він займатиметься проєктами, які напряму стосуються військових. Поєднувати ці проєкти та роботу у Верховній Раді Веніславський більше не може.
- Веніславський перебував на посаді представника президента у Верховній раді з вересня 2022 року.