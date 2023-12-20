Народного депутата Федора Веніславського звільнили з посади представника президента у Верховній Раді 7 грудня. За його словами, звільнення було обговорено з Володимиром Зеленським.

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Нова представниця президента у Верховній Раді

В Офісі Президента 20 грудня оприлюднили указ про призначення на посаду Галини Михайлюк, яка є нардепкою від партії "Слуга народу", а також заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України за згодою,

– йдеться в указі.

Указ про призначення Михайлюк на посаду / Скриншот 24 Каналу

Раніше Михайлюк була радницею з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні протягом 2015 – 2019 років.

Нардепка керувала проєктами "Поліпшення законодавчих можливостей у сфері реформування сектору цивільної безпеки у Верховній Раді України за допомогою кращих практик ЄС" та "Посилення ролі Верховної Ради України в покращенні регуляторної політики шляхом постоцінювання впливу законодавства".

Вона також працювала професоркою у Києво-Могилянській академії в період з 2012 – 2022 років. Водночас Михайлюк є доценткою Українського вільного університету в Мюнхені. Має ступінь доктора юридичних наук.

Що відомо про звільнення Веніславського