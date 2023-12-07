Він зазначив, що його звільнення з посади представника президента у Верховній Раді було обговорено з Володимиром Зеленським декілька днів тому.

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Я займаюсь кількома суто військовими проєктами, через що доводиться багато бувати біля лінії фронту. Відповідно не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента України у Раді,

— пояснив Веніславський.

Що відомо про Веніславського

Веніславський є народним депутатом від партії Слуга народу та членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він обіймав посаду представника президента у Раді з 12 вересня 2022 року. А до цього був представником президента у Конституційному суді.

Зауважимо, що напередодні звільнення Веніславський розповів, що в Україні готують законопроєкт, який передбачає вручення повісток електронною поштою та рекомендованим листом.