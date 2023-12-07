Він зазначив, що його звільнення з посади представника президента у Верховній Раді було обговорено з Володимиром Зеленським декілька днів тому.
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Я займаюсь кількома суто військовими проєктами, через що доводиться багато бувати біля лінії фронту. Відповідно не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента України у Раді,
— пояснив Веніславський.
Що відомо про Веніславського
- Веніславський є народним депутатом від партії Слуга народу та членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Він обіймав посаду представника президента у Раді з 12 вересня 2022 року. А до цього був представником президента у Конституційному суді.